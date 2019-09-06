انتعاشة في استزراع النباتات آكلة اللحوم بـ بريطانيا

شهدت عملية استزراع النباتات آكلة اللحوم انتعاشة في بريطانيا في الآونة الأخيرة في محاولة لإنقاذ هذا النوع من النباتات من الانقراض.





ويقول الخبراء إن أحد أشهر هذه الأنواع ويعرف اسم "صانديو" معرض للانقراض في أماكن عديدة بسبب اختفاء البيئة الحاضنة له.





ويعد هذا النوع بجانب أنواع أخرى آكلة للحشرات من الأنواع التي تعد بريطانيا موطنا أصليا لها، ويقول جوشوا ستايلز الذي شكل جمعية خيرية لحماية هذه الأنواع من النباتات في تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية إن هذه الأنواع نادرة وإنه مهتم للغاية بالمحافظة عليها وفى مقدمتها النوع المشهور "صانديو".





وأضاف أن هذه الأنواع مدرجة في إنجلترا في القائمة الحمراء للنباتات المعرضة للغاية لخطر الإنقراض ولا توجد سوى في 20 مكانا في أنحاء البلاد ولهذا السبب بدأ حملته من أجل حمايتها والعمل على تكاثرها.



