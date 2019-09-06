ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:56 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 6-9- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
درجات الحرارة في القاهرة 36/24
درجات الحرارة في الإسكندرية 32/23
درجات الحرارة في بورسعيد 31/25
درجات الحرارة في رفح 31/23
درجات الحرارة في طابا 33/25
درجات الحرارة في كاترين 31/18
درجات الحرارة في شرم الشيخ 38/28
درجات الحرارة في مرسى علم 36/27
درجات الحرارة في بني سويف 36/24
درجات الحرارة في قنا 39/26
درجات الحرارة في الأقصر 40/26
درجات الحرارة في الوادي الجديد 40/26
درجات الحرارة في حلايب 34/30

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العظمى بالقاهرة 37.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات.. فيديو

اعرف طقس منطقتك .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

اعرف طقس منطقتك .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

ترشيحاتنا

ضمن المنطقة اللوجستية.. مول طنطا الجديد فاتحة خير على الغرباوية .. يوفر 10 آلاف فرصة عمل .. ويعد الأكبر على مستوى الدلتا بمساحة 135 ألف متر مربع .. صور

وزير الدفاع الأمريكي يتوعد تركيا: لن تحصلوا على مقاتلات إف-35

لينا صالح : برنامج ملوك الزحمة من إعدادي

برلماني: إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا ينعش الصناعة ويواجه تسقيع الأراضي

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر 95 عاما

نجم الأهلي السابق يكشف عن الأقرب للتتويج بـ لقب بطولة كأس مصر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

مختلفة و جذابة.. شاهد أبرز إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

جمبسوت بالترتر الأسود .. هايدي موسى تتألق بإطلالة كلاسيك على إنستجرام