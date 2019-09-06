تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 6-9- 2019 بالقاهرة والمحافظات.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
درجات الحرارة في القاهرة 36/24
درجات الحرارة في الإسكندرية 32/23
درجات الحرارة في بورسعيد 31/25
درجات الحرارة في رفح 31/23
درجات الحرارة في طابا 33/25
درجات الحرارة في كاترين 31/18
درجات الحرارة في شرم الشيخ 38/28
درجات الحرارة في مرسى علم 36/27
درجات الحرارة في بني سويف 36/24
درجات الحرارة في قنا 39/26
درجات الحرارة في الأقصر 40/26
درجات الحرارة في الوادي الجديد 40/26
درجات الحرارة في حلايب 34/30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
درجات الحرارة في القاهرة 36/24
درجات الحرارة في الإسكندرية 32/23
درجات الحرارة في بورسعيد 31/25
درجات الحرارة في رفح 31/23
درجات الحرارة في طابا 33/25
درجات الحرارة في كاترين 31/18
درجات الحرارة في شرم الشيخ 38/28
درجات الحرارة في مرسى علم 36/27
درجات الحرارة في بني سويف 36/24
درجات الحرارة في قنا 39/26
درجات الحرارة في الأقصر 40/26
درجات الحرارة في الوادي الجديد 40/26
درجات الحرارة في حلايب 34/30