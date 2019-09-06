تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 6-9- 2019 بالقاهرة والمحافظات.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

درجات الحرارة في القاهرة 36/24

درجات الحرارة في الإسكندرية 32/23

درجات الحرارة في بورسعيد 31/25

درجات الحرارة في رفح 31/23

درجات الحرارة في طابا 33/25

درجات الحرارة في كاترين 31/18

درجات الحرارة في شرم الشيخ 38/28

درجات الحرارة في مرسى علم 36/27

درجات الحرارة في بني سويف 36/24

درجات الحرارة في قنا 39/26

درجات الحرارة في الأقصر 40/26

درجات الحرارة في الوادي الجديد 40/26

درجات الحرارة في حلايب 34/30

