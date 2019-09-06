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اصطدام يخت بالشعب المرجانية يكشف عن طن كوكايين في أستراليا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:49 ص
كوكايين
كوكايين
أ ش أ
في صدفة غير متوقعة ، أدى اصطدام يخت بالشعب المرجانية قبالة ساحل ولاية ويست استراليا عن الكشف عن شحنة من المخدرات تبلغ طنا من الكوكايين.

وذكرت الشرطة الاسترالية أن اليخت اصطدم بشعاب مرجانية وارتطم بالقاع، في جزيرة نائية تقع على بعد 60 كيلومترا من ساحل الغرب الأوسط في الولاية.

وقالت الشرطة إن المخدرات كانت معبأة في 40 حقيبة، وتقدر قيمتها في السوق بأكثر من مليار دولار أسترالي (680 مليون دولار أمريكي) .. وقام صياد محلي بإخطار الشرطة بشأن اليخت المنكوب .. وعندما جاءت الشرطة لإنقاذ من كان على اليخت، لم تجد أحدا على متنه، ولكن المخدرات المشتبه بها كانت مخبأة فيه.

وقد تم اتهام رجل فرنسي يبلغ من العمر 51 عاما، ورجل إنجليزي يبلغ من العمر 34 عاما، بمحاولة تهريب المخدرات غير القانونية، على متن اليخت الذي يبلغ طوله 15 مترا بعدما عثرت عليهما مختبئين في جزيرة قريبة مهجورة.

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