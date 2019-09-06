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أخبار العالم

ميركل: ألمانيا منفتحة على الاستثمار الصيني

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:47 ص
صدى البلد
رويترز
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن بلادها منفتحة على الاستثمار الصيني وإنها ترحب باستثمار جميع الشركات الصينية في ألمانيا.

لكنها أضافت أن ألمانيا تفحص الاستثمارات في قطاعات استراتيجية محددة والبنية التحتية المهمة.

أدلت ميركل بتلك التصريحات في بكين خلال زيارة تقوم بها إلى الصين.

وعلى نحو منفصل، قالت المستشارة الألمانية إن المشكلات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر على العالم بأكمله وإنها تأمل في أن تنتهي تلك المشكلات سريعا.

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