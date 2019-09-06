محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

شاركت الفنانة بسمة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال مشاركتها فى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بكندا.



أطلت بسمة على متابعيها فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميص أبيض بسيط و نسقت معه جاكيت فرو و بنطلون باللون الأسود.



فيما انتعلت حذاء باللون الأسود واعتمدت بسمة على تسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.



يذكر أن خطفت الأنظار الفنانة التونسية هند صبرى عندما ظهرت منذ أيام بإطلالة عصرية متشابهة خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 76 لمهرجان فينسيا السينمائى، مما دفع البعض من رواد المواقع التواصل الإجتماعى يتهم بسمة بتقليد هند صبرى و لكنها فشلت فى الحصول على نفس الإطلالة.

