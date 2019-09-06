ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماية الجبهة الداخلية .. غزة تستعد للجمعة الـ73 من مسيرات العودة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:03 ص
غزة تستعد للجمعة
غزة تستعد للجمعة الـ73 من مسيرات العودة
سمر صالح
يستعد الفلسطينيون للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي ستحمل عنوان "حماية الجبهة الداخلية" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 73 للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة والتكفير وخلط الاوراق.

وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والتي "ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ورافعة للوحدة واداة للتعبير الجماهيري الواسع في مواجهة مخططات الاحتلال وحماية حق العودة وكسر الحصار عن شعبنا المظلوم في قطاع غزة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 16 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

الشباب الفلسطيني.. جمعة جديدة من مسيرات العودة بـ غزة

الوفاء للشهداء.. غزة تستعد للجمعة الـ 72 من مسيرات العودة

ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية إلى 57

ترشيحاتنا

أهم أخبار التوك شو .. الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا الأحد.. سر عدم نشر إياد نصار صورا مع زوجته.. مصطفى بكري: رد أموال شهادات قناة السويس نجاح كبير للدولة

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

حكم اغتسال الجنب بنية صلاة الجمعة

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

سقطتا من الفضاء.. صخرتان في الدلتا تحسمان جدل العلماء حول المياه على المريخ

تفاصيل جديدة في محاولة اختطاف طالبة جامعية لطفلين ببني سويف

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

سقطتا من الفضاء.. صخرتان في الدلتا تحسمان جدل العلماء حول المياه على المريخ

صدمة لعشاق الأهلي .. حسين الشحات يحن لأيام العين الإماراتي

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

اسأل المفتي.. هل يجوز تهذيب الحواجب للرجال ؟

طلب غريب من مرتضى منصور للمشرفين على ملعب برج العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور