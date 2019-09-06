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أخبار العالم

السودان يشكل أول حكومة بعد البشير وأردوغان يبتز أوروبا أبرز عناوين صحف الإمارات اليوم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
أحمد محرم
-الجامعة العربية تندد باقتحام نتنياهو الحرم الإبراهيمي
-مبعوث ترامب للشرق الأوسط يترك منصبه بعد إعلان صفقة القرن
-وفاة رئيس زيمبابوي اليابق روبرت موجابي عن عمر 95 عامًا
-جونسون: أفضل الموت داخل حفرة على تأجيل البريكست

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الجمعة 6-9-2019 الإعلان عن تشكيل أول حكومة سودانية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، واهتمت بتهديد الرئيس التركي بإغراق أوروبا باللاجئين السوريين، كما تابعت تطورات الخلاف حول البريكست بين رئيس الوزراء البريطاني والبرلمان.

في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المجلس السيادي في السودان، أمس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا وستة وزراء دولة في حكومة عبدالله حمدوك، وكشفت مصادر سودانية أنه تم إرجاء اعتماد مرشح وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ضمن التشكيلة الحكومية السودانية الجديدة.

ونقلت صحيفة "الخليج" عن جامعة الدول العربية تنديدها الشديد باقتحام بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أمس الأول، والإصرار على مواصلة النهج القائم على ترسيخ الاحتلال العسكري الاستيطاني الاستعماري، وإثارة النعرات الدينية، ومواصلة عملية التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وجرائم الحرب الممنهجة، التي تتعرض لها المدن الفلسطينية ومن بينها مدينة الخليل، إلى جانب تصعيد الاستيطان بصورة غير مسبوقة.

وقالت صحيفة "الاتحاد" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن اطلع على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري. وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018.

وأشار المتحدث إلى أن التحالف سبق أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام، الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية.

وأبرزت صحيفة "البيان" كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تفاصيل التورط القطري والتركي في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن دور الدوحة التخريبي بدأ مخفيًا قبل أن يسقط القناع عنه.

وأضاف المسماري: «بعد عام 2011 اكتشفنا أن قطر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في ليبيا عبر سبل عدة، مثل الاعتراف السياسي والفتاوى التي كان يطلقها يوسف القرضاوي المقيم في الدوحة، أول دولة اعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي، وأول طائرة سلاح وصلت إلى بنغازي كانت من قطر، وكانت مخصصة لما يسمى ائتلاف ثوار بنغازي، وعمل على تفريغها الإرهابي علي الصلابي الذي يعيش حاليًا في قطر».

وبحسب موقع "24" الإخباري، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات سيغادر منصبه، مع تأجيل متكرر لنشر "صفقة القرن"، في تطور درامي على الساحة السياسية وذلك قبل أقل من أسبوعين من انتخابات الكنيست. وهو ما أكده لاحقًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه بـ"تويتر".

دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر أمس، من أن بلاده ستضطر لفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين الساعين للوصول إلى أوروبا، في حال عدم حصول أنقرة على مزيد من الدعم الدولي، فيما انتقد عدم السماح لأنقرة بامتلاك السلاح النووي، بينما أكدت حكومته أنها استكملت استعداداتها لتطبيق الاتفاق حول المنطقة الآمنة في سورية.

وقالت "الخليج" إن إيران ستعلن غدا السبت تفاصيل خطوة خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ردًا على فرض عقوبات أمريكية مشددة عليها، فيما جدد الاتحاد الأوروبي حثّها على التراجع عن هذه الخطوة.

وأبرزت "البيان" وفاة رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موجابي، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن الرئيس الحالي، إيميرسون منانجاجوا في تغريدة على تويتر، وقال منانجاجوا: "كان موجابي رمزا للتحرير، وكان معنيا بأفريقيا وكرس حياته لتحرير وتمكين شعبه .. لن تُنسى مساهمته في تاريخ أمتنا وقارتنا أبدا. فلترقد روحه في سلام أبدي".

ونقلت "الوطن" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأكيده أمس أنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، مكررا أن على المملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر ومجددا دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

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