مجلس العلميين يقيم دعوى قضائية لإلغاء توقيعات أمين الصندوق السابق

أكد المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل أول نقابة العلميين، أن هيئة مكتب النقابة حركت دعوى قضائية جديدة، لإلغاء توقيعات أحمد سعيد أمين الصندوق السابق، ومحمود مهنى أمين الصندوق المساعد، الذى تم تعيينه بالنقابة، من البنوك.



وقال أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، إنه أرسل إنذارات مسبقة لعمل جنح مباشرة ضد ناصر بركات، لانتحاله صفة عضو هيئة مكتب النقابة، والتزوير في أوراق رسمية، وذلك بالتعاون مع عضو هيئة مكتب النقابة.



وأضاف محمد غريب أبو عميرة، أن كلا من أعضاء هيئة المكتب الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول النقابة والكيميائي صلاح النادي الأمين العام، والدكتور عبد الغفار عزمي أمين الصندوق، والذي أيدت صفاتهم محكمة القضاء الإداري فى الجمعية العمومية التى تم عقدها خلال إبريل الماضى أرسلوا أيضًا إنذارات ضد كل من محمد نبيل ياسين، ومحمد راشد، وأحمد سعيد، ومحمود مهني بعدم التوقيع على أي أوراق رسمية للنقابة وانتحال صفات هيئة المكتب المنتخبة.



ولفت محمد غريب أبو عميرة إلى أن هذا الحراك قامت به هيئة المكتب بعد تأكدها أن أموال العلميين يتم إهدارها خلال هذه الفترة.