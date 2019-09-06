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العراق: نقف مع الحكومة السودانية ومستعدون للتعامل معها كسلطة شرعية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:18 ص
الدكتور عبدالله حمدوك
الدكتور عبدالله حمدوك
مــــحـــمــــــــد مـــــجــــــــــدي
رحَّب العراق بتشكيل الحكومة الانتقالية في السوادن برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، معتبرا هذه الخطوة الانتقالية مهمة في بناء المؤسسات الدستورية السودانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور أحمد الصحاف، في بيان له: «يُعرب العراق عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الانتقاليّة في السودان برئاسة عبد الله حمدوك، ونعُدّ هذه الخطوة انتقالية مُهمّة في طريق بناء المُؤسّسات الدستوريّة السودانيّة وفق نظام ديمقراطيّ يُساهِم فيه أبناء الشعب في إدارة شُؤُون البلاد».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية في بيانه: «في هذا السياق، وإذ نُعبّر عن مشاعر الغبطة، والارتياح لهذا الإنجاز التاريخيّ المهمّ الذي يُؤشّر إلى تقدّم كبير في المشهد السياسيّ السودانيّ نأمل أن تضطلع التشكيلة الجديدة بمَهمّة تحقيق تطلعات الشعب، وأمانيه بتحقيق الاستقرار في البلاد، والنُهُوض بالاقتصاد، والانطلاق نحو تحقيق هدف التنمية المنشود».

وأكد الصحاف: «العراق في هذه المُناسبة يُؤكّد وُقوفه الجادّ والصادق مع الحكومة الانتقالـيّة، وانفتاحه التامّ للتعامل معها كسلطة شرعيّة ممثلة لدولة السودان يتمّ بوساطتها مدّ جُسُور التنسيق، والتعاون الثنائيّ بين بغداد والخرطوم بما يُلبّي مصالح كلا الشعبين».

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