استشاري علاقات أسرية يكشف عن خطورة التمييز في التعامل بين الأبناء .. فيديو

قال الدكتور محمد هانى استشاري العلاقات الأسرية والنفسية إن الأسر المصرية في أغلب الأحوال قد تكون مكونة من 2 أو 3 أطفال مؤكدا أن كلا من هؤلاء الأطفال لديهم ما يميزه ولكن المشكلة أنه قد يكون هناك طفل متفوق دراسيا ولا يتسبب في مشاكل وهناك آخر قد لا يكون متفوقا ويتسبب بمشاكل للأسرة.



وأضاف استشاري العلاقات الأسرية والنفسية خلال استضافته في برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن الأسرة تبدأ بالتعامل بينهم بطرق سلوكية غير صحيحة فهناك أحد الأطفال يشعر بالمعاناة لتوجيه النقد بصفة دائمة له بالتفريق بينه وبين شقيقه، مشيرا إلى أن الطفل لا يختار ذلك ويفعل شئ بطريقة لا إرادية.



وتابع استشاري العلاقات الأسرية والنفسية أن التفريق بين الأشقاء يكون الصراعات فالتفرقة بين الأبناء هو خطأ كبير فيجب مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء بالأسرة الواحدة فهناك بعض الحالات تصل إلى الاعتداء أو القتل بسبب ذلك.



وأشار استشاري العلاقات الأسرية والنفسية إلى أن على الأباء عدم التمييز حتى ولو بالكلام لأن التمييز يخلق ميول سلبية لدى هذا الطفل تجاه الأباء والأبناء لأنها تكون حقد وغيرة وطاقات سلبية ويسبب انتكاسة بشخصيته ويجب أيضا عدم وضع مقارنات سواء في الإيجابيات أو السلبيات لأنها تكون كره داخل شخصيته دون أن نشعر.