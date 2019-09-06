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أزمة تعوق انتشار 5G.. تطابق ترددات الجيل الخامس مع التنبؤ بالأعاصير..و200 منظمة دولية تبحث عن حل بشرم الشيخ

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
هوائيات أرضية
هوائيات أرضية
أماني إبراهيم
نشب خلاف بين جهات تصنيع الهواتف المحمولة وهيئة الأرصاد الجوية، خلال مناقشات حول ما إذا كان تنفيذ شبكة الجيل قد يكون له تأثيرات على التنبؤ بالأعاصير وبهذا تعيق الأقمار الصناعية على تحقيق المطلوب منها.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، فإن مثل هذه العواصف الخطيرة قد تؤثر على شبكة الجيل الخامس من الانتشار، لأن استخدامها يتطلب ترددات تتراوح بين 24.25 إلى 27.5 هيرتز، وهي نفس الترددات المطلوبة للتنبؤ بالأعاصير.

فيما يرى مستخدمون أن للإعصار فوائد إيجابية وأنهم يستمتعون بعد الإعصار بسرعة تصل إلى 10 أضعاف سرعة الشبكات الحالية، إلا أن وكالات الطقس تخشى من تأثير تتداخل التكنولوجيا الجديدة التي قد تضعف قدرتهم على التنبؤ بالعواصف القادمة، مثل إعصار دوريان الذي دمر جزر البهاما مؤخرا برياح لم تحدث من قبل.

ويعتقد خبراء الأرصاد الجوية، مثل إريك ألايكس، مدير هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، أنه سيكون من الصعب على الأقمار الصناعية، التي تكتشف الترددات عند 23.8 جيجا هيرتز، فصل الإشارات الراديوية عن الطقس للعاصفة القادمة، وقال "إنها مفاضلة بين الفوائد الاقتصادية لشبكة الجيل الخامس والحفاظ على حياة الإنسان".

ويخشى خبراء الطقس أن تكون العواصف مثل دوريان، التي كثفت وتغير مسارها منذ تشكيلها، أكثر صعوبة في التنبؤ، وطالبت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بالتراجع عن التنفيذ الكامل لتقنية الجيل الخامس.

وسيجتمع الشهر القادم أكثر من 200 منظمة بإحدى المنتجعات في شرم الشيخ بمصر للموافقة على تطبيق شبكة الجيل الخامس، في محاولة لربح 565 مليار دولار من الهوائيات والشبكة الحديثة، وسيشارك فى المؤتمر مؤسسات للفضاء والأرصاد الجوية.

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