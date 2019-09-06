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السفير السعودي لدى اليمن: جهود المملكة والإمارات ركيزة أساسية في إنهاء أزمة الجنوب

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:24 ص
اليمن
اليمن
أ ش أ
قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، "إن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن".

وأضاف آل جابر، في تصريح نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "إن اهتمام المملكة ودول التحالف العربي منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية"، مضيفا أن المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي في كل الجبهات .

وأشار إلى أن أبناء جنوب اليمن يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن.مؤكدا أن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جدة وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء.

وكانت السعودية أعلنت أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن ومحافظات جنوب اليمن، وعبرت عن أسفها لنشوب "الفتنة بين الأشقاء في اليمن".

وأكدت المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن، تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة"، مشيرة إلى أنها "لن تتوانى عن التعامل معها بكل حزم.

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