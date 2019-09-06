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أخبار العالم

الحكومة الإيطالية الجديدة تباشر عملها.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
الصحف السعودية
الصحف السعودية
سمر صالح
-الشرق الأوسط: حمدوك يعلن حكومته من 20 حقيبة
-سبق: الحكومة الإيطالية الجديدة تباشر عملها بعد أداء اليمين الدستورية
-واس: إردوغان يتحدى التهديد بالعقوبات ويرفض حرمان تركيا من النووي
-عكاظ: ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان أهمية استقرار أسواق النفط

نشرت الصحف السعودية اليوم الجمعة 6- 9- 2019 العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 20 وزيرًا، لتكون أول حكومة بعد إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 بثورة شعبية انطلقت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وأكدت "الشرق الأوسط" أن حمدوك قال في مؤتمر صحافي عقده لإعلان تشكيل الحكومة بالخرطوم، أمس، إن حكومته تسعى لبناء مؤسسات فعالة تنفذ خططا مدروسة، واعتذر من تأخير إعلانها عن الموعود المضروب، وأرجعه إلى السعي لإجراء مشاورات واسعة ترتبط بالكفاءة وتستصحب تمثيل النوع وتمثيل السودان.

وكشف حمدوك عن برنامج حكومته، وقال إنه سيبدأ بوقف الحرب وبناء السلام المستدام، وأشاد بمواقف وتصريحات قادة الحركات المسلحة، بقوله: «الإخوة في الكفاح المسلح شركاء أصيلون في الثورة، وهذا يخلق ظرفا مواتيا جدا لتحقيق السلام»، وتابع: «بدأنا عمليًا في التحضير للسلام، وتشكيل لجنة مصغرة للتشاور، لوضع إطار عام لمفوضية السلام». وقال حمدوك إن وضع الاقتصاد ومعاش الناس هو الأولوية الثانية في برنامج حكومته، وأضاف: «الوضع الاقتصادي، ومعاش الناس من المهام الأساسية، نحن نطمع في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج».

وقالت "سبق" أن صباح أمس أدى 21 وزيرًا، منهم سبع نساء، يمين الولاء أمام رئيس الجمهورية الإيطالية سرجيو ماتّاريلّا لتشكيل الحكومة الجديدة، التي يعود ليرأسها جيوزيبي كونتي، وهي الحكومة الإيطالية السابعة والسبعون منذ إعلان الجمهورية الأولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وينهي تشكيل هذه الحكومة الجديدة الأزمة التي فجّرها وزير الداخلية وزعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني في الحادي عشر من الشهر الماضي، عندما تقدّم بطلب لسحب الثقة من رئيس الوزراء في مجلس الشيوخ، ما أدّى إلى انهيار الائتلاف الحاكم بين حركة النجوم الخمس وحزب «الرابطة»، ثم إلى تشكيل أغلبية برلمانية بين «النجوم الخمس» والحزب الديمقراطي، تولّدت منه الحكومة الجديدة.

وخلافًا للحكومة السابقة، فإن الحكومة الجديدة لاقت ارتياحًا واسعًا في الأوساط الأوروبية، ولدى رئيس الجمهورية الإيطالية الذي كان قد اعترض في المراحل الأولى لتشكيل تلك الحكومة على وزير المالية، الذي سبق أن دعا للخروج من نظام العملة الأوروبية الموحدة «اليورو».

وتتوزّع الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية بالتساوي بين الحزب الديمقراطي، وحركة النجوم الخمس، رغم أن لهذه الأخيرة ضعف المقاعد التي يمتلكها الحزب الديمقراطي في البرلمان. ومن المقرر أن تمثل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل أمام مجلسي الشيوخ والنواب لنيل الثقة.

وأكدت "واس" أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان واصل تصعيد لهجته بشأن أنشطة تركيا «غير القانونية» للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة سواحل قبرص، وقال إن التهديد بفرض عقوبات لن يرهب بلاده، ولن يدفعها إلى التراجع عن الخطوات التي تقدم عليها؛ بل على العكس، ستزيد من إصرارها وتصميمها على المضي قُدمًا لتحقيق أهدافها.

وأضاف إردوغان: «سندافع عن حقوقنا في شرق المتوسط، ولن يتمكن أحد من أن يحرمنا من تلك الحقوق». مشيرًا إلى أن بلاده موجودة في شرق المتوسط بسفنها الخاصة بالتنقيب وبوارجها ومقاتلاتها، وأن لها كلمتها في تلك المنطقة، على اعتبار أنها واحدة من الدول الضامنة للأزمة القبرصية.

وأفادت "عكاظ" ان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أجرى اتصالًا هاتفيًا، أمس، برئيس الوزراء في جمهورية العراق عادل عبد المهدي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم تأكيد أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.

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