أشرف مرعي: تأسيس المجلس القومي لشئون الإعاقة كان مطلبا أساسيا لكل ذوي القدرات الخاصة

قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن المجلس القومي كان مطلبا أساسيا لكل ذوي القدرات الخاصة فى مصر.



وأضاف مرعي، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن هناك 10% من المجتمع من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص يريدون الحصول على حقوقهم مثل باقى المواطنين.



وأوضح، أن هناك صعوبات كثيرة كانت تواجه الموروث السلبي والنظرة السلبية عن قدرة ذوي الاعاقة فى المساهمة فى المجتمع، لافتا إلى أن النظرة كانت نظرة شفقة وعطف.



وأشار إلى أن، ذوي الإعاقة تقدموا بطلب لتأسيس مجلس وبالفعل تم إصدار القرار من رئيس الوزراء فى يونيو 2012، وتم تأسيس المجلس.

