قبيحة بالفعل.. وزير برازيلي يكرر إهانات رئيسه لزوجة ماكرون

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جيديس أعاد التذكير بمشاحنة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مكررًا إهانات الرئيس البرازيلي بشأن زوجة ماكرون، بريجيت.



وقال باولو جيديس في خطاب ألقاه لرجال الأعمال في مدينة فورتاليزا الشمالية الشرقية، منتقدا التغطية الإعلامية الظالمة لإدارة بولسونارو، قائلا إنهم يفضلون الإبلاغ عن تعليقات الرئيس السلبية بدلًا من الإبلاغ عن تقدم البلاد.



وأضاف باولو جيديس معلقا على أقوال الرئيس البرازيلي، "ما أراه في الصحف فقط هو أنه (الرئيس البرازيلي) أهان باشيليت (مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان)، وأنه دعا زوجة ماكرون بالقبيحة، وبالمناسبة هذا صحيح، المرأة قبيحة بالفعل".



وبعد أن ضحك المستمعون على تصريحات الوزير البرازيلي، تابع قوله مازحا، "أعتبر أن مفهوم المرأة القبيحة لا وجود له، ولكن هناك من يرى بعض النساء من الزاوية الخطأ".



واعتذر جيديس فيما بعد عن ما أسماه "مزحة" بشأن بريجيت ماكرون، وأشار إلى "أن المقصود هو إثبات، أن القضايا المهمة والعاجلة في البلاد لا تحصل على المساحة التي تستحقها في النقاش العام"، ولم تكن نيته إهانة أحد شخصيا.



ووقع الخلاف بين ماكرون وبولسونارو بسبب معاملة البرازيل للحرائق المشتعلة في منطقة الأمازون، حيث هدد إيمانويل ماكرون مؤخرًا بإلغاء صفقة التجارة الحرة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور الاقتصادية لأمريكا الجنوبية، ما لم تبذل البرازيل جهودا إضافية للحفاظ على غابات الأمازون.



واشتدت المشاحنات بين الرئيسين الفرنسي والبرازيلي بعد أن ألغى بولسونارو في وقت سابق اجتماعًا في البرازيل مع وزير الخارجية الفرنسي في اللحظة الأخيرة، لموعد قصة شعر أجراها على فيسبوك لايف.



وأكد إيمانويل ماكرون قلقه في اجتماع مجموعة السبع بشأن حرائق الأمازون ودعا إلى استجابة دولية، مما أثار ردة فعل غاضبة من الرئيس البرازيلي، الذي نشر تعليقا ساخرا على وسائل التواصل الاجتماعي متعلقا بمظهر زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون.



ووصف ماكرون التعليق بأنه "عديم الاحترام تجاه زوجته لدرجة لا تصدق"، وأضاف أنه يأمل في أن يختار الشعب البرازيلي رئيسا يستحقه قريبًا.