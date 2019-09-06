ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول حرص مصر على أمن واستقرار لبنان

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:44 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، حول حرص مصر على أمن واستقرار لبنان.

وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية تحت عنوان (السيسي لجنبلاط: مصر حريصة على سلامة وأمن واستقرار لبنان)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية؛ وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله، إن لقاء الرئيس السيسي وجنبلاط، تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية.

من جانبها، ذكرت صحيفة (السياسة) تحت عنوان (جنبلاط في ضيافة السيسي.. وملف سوريا على الطاولة)، أن الرئيس السيسي أكد، خلال لقائه جنبلاط، حرص مصر على أمن واسترار لبنان، مؤكدا اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين على كافة المستويات، مشيرة إلى أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا والقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث تم التوافق بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام، وتسوية القضية الفلسطينية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه.

بدورها، ذكرت صحيفة (النهار) تحت عنوان (السيسي: حريصون على أمن واستقرار لبنان)، إن الرئيس السيسي، ثمن الدور البناء والأساسي الذي يقوم به جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، مؤكدا حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على حرص مصر على تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، فيما أعرب جنبلاط عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطها بمصر.

من جانبها، ذكرت صحيفة (القبس) تحت عنوان (السيسي لجنبلاط: مصر حريصة على سلامة لبنان واستقراره)، إن الرئيس السيسي، أكد لجنبلاط، حرص مصر على أمن واستقرار لبنان، معربا عن اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجنبلاط ناقشا خلال لقائهما الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلًا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، وجهود حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية.

ترشيحاتنا

إله المصريين القدماء.. سوسن بدر تنشر صورة جديدة على غلاف مجلة أمريكية

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

ضمن المنطقة اللوجستية.. مول طنطا الجديد فاتحة خير على الغرباوية .. يوفر 10 آلاف فرصة عمل .. ويعد الأكبر على مستوى الدلتا بمساحة 135 ألف متر مربع .. صور

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

ملكة الراب نيكي ميناج تعلن اعتزالها الفن بسبب حبيبها المجرم

عاشوراء .. تعرف على 3 سنن يستحب فعلها في هذا اليوم

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

سقطتا من الفضاء.. صخرتان في الدلتا تحسمان جدل العلماء حول المياه على المريخ

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

آثار اعتداء وضرب .. تجديد حبس قاتل زوجته في المطرية

اسأل المفتي.. هل يجوز تهذيب الحواجب للرجال ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد