صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول حرص مصر على أمن واستقرار لبنان

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، حول حرص مصر على أمن واستقرار لبنان.



وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية تحت عنوان (السيسي لجنبلاط: مصر حريصة على سلامة وأمن واستقرار لبنان)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية؛ وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله، إن لقاء الرئيس السيسي وجنبلاط، تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية.



من جانبها، ذكرت صحيفة (السياسة) تحت عنوان (جنبلاط في ضيافة السيسي.. وملف سوريا على الطاولة)، أن الرئيس السيسي أكد، خلال لقائه جنبلاط، حرص مصر على أمن واسترار لبنان، مؤكدا اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين على كافة المستويات، مشيرة إلى أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا والقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.



وأضافت أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث تم التوافق بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام، وتسوية القضية الفلسطينية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه.



بدورها، ذكرت صحيفة (النهار) تحت عنوان (السيسي: حريصون على أمن واستقرار لبنان)، إن الرئيس السيسي، ثمن الدور البناء والأساسي الذي يقوم به جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، مؤكدا حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.



وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على حرص مصر على تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، فيما أعرب جنبلاط عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطها بمصر.



من جانبها، ذكرت صحيفة (القبس) تحت عنوان (السيسي لجنبلاط: مصر حريصة على سلامة لبنان واستقراره)، إن الرئيس السيسي، أكد لجنبلاط، حرص مصر على أمن واستقرار لبنان، معربا عن اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجنبلاط ناقشا خلال لقائهما الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلًا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، وجهود حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية.