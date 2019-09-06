أشرف مرعي: أوضاع ذوي القدرات تغيرت للأفضل عقب ثورة 30 يونيو

قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن دور المجلس تنسيقي ورسم السياسات، وبناء القدرات والدفاع عن حقوق الجهة التى يتحدث عنها.



وأضاف مرعي، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن أوضاع ذوي القدرات الخاصة تغيرت للأفضل عقب ثورة 30 يونيو.



وأوضح، أن عام 2018 شهد أول قانون عام يحمي حقوق ذوي الاعاقة، وكشف أن هذا الأمر يعتبر نقلة كبيرة ومهمة فى المجتمع المصري.



وأشار إلى أن، هناك تغيير كبير يحدث فى المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وأن الدمج فى التعليم منذ الصغر مهم.

