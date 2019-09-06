ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ساعات من طرحه.. بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم يحصد 300 ألف مشاهدة.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
سعيد فراج
حقق كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجديد، «بعشق تفاصيلك»، 300 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على قناة شركة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية ""بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، من كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الأخير "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوى كرم تحتفل بتخطي ملعون أبو العشق 60 مليون مشاهدة

روتانا تطرح أحدث أغاني نجوى كرم بعشق تفاصيلك

شاهد.. كواليس تصوير كليب بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم

نجوى كرم وروتانا في إنجاز غير مسبوق.. كليب بعشق تفاصيلك أول عمل على الهواء

روتانا تطرح إعلانا تشويقيا لكليب نجوى كرم .. بعشق تفاصيلك

روتانا تعلن موعد إطلاق فيديو كليب بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم.. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس إسرائيل يصفع نتنياهو: ستفشل فى تشكيل الحكومة

اخبار الرياضة.. 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس .. مرتضى منصور يطالب بقص النجيلة الموجودة في إستاد برج العرب

إجراءات التظلم بعد رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء

يا مساء الدهشة.. رضوى الشربيني تسخر من نفسها

بعد قرار الحكومة..ما هي شروط البرلمان لاستبدال التوك توك بـ سيارات ميني فان؟

ملكة الراب نيكي ميناج تعلن اعتزالها الفن بسبب حبيبها المجرم

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

سقطتا من الفضاء.. صخرتان في الدلتا تحسمان جدل العلماء حول المياه على المريخ

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

آثار اعتداء وضرب .. تجديد حبس قاتل زوجته في المطرية

اسأل المفتي.. هل يجوز تهذيب الحواجب للرجال ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد