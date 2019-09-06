بعد ساعات من طرحه.. بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم يحصد 300 ألف مشاهدة.. فيديو

حقق كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجديد، «بعشق تفاصيلك»، 300 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على قناة شركة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية ""بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، من كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.



وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الأخير "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.



على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.