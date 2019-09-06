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ملكة الراب نيكي ميناج تعلن اعتزالها الفن بسبب حبيبها المجرم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
نيكي ميناج
نيكي ميناج
أماني إبراهيم
أعلنت المغنية وكاتبة الأغاني نيكي ميناج، الاعتزال والابتعاد عن الأضواء والشهرة بعدما حققت شهرة عالمية في مجال الموسيقى وتحديدا أغاني الراب حيث تربعت أغنياتها على عرش أفضل 100 أغنية للراب.

وكتبت نيكي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، تعلن فيه قرارها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة، أعلم انكم سعداء الآن"، ولكن هذه التغريدة لم تمر بسلام لجمهورها على تويتر وهم أكثر من 20 مليون شخص يتابعونها.

وأثارت ملكة الراب صاحبة الـ 37 عاما الجدل، فهي لم تعلن من قبل أنها متزوجة أو حامل، فقد سبق وأعلنت أنها ستتزوج من صديقها كينيث بيتي، وبعدها غيرت اسم حسابها على تويتر إلى السيدة بيتي ولكنها لم تعلن عن زواجهما أو إلغائه.

وفي الوقت الذي تقرر فيه نيكي الاعتزال للزواج من حبيبها، فإن ماضيه المظلم لا يمكن محيه، فقد تمت إدانته من قبل بمحاولة اغتصاب قاصر عام 1995، قضى على إثرها 4 سنوات في السجن، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات أخرى بتهمة قتل من الدرجة الأولى عام 2006 قضى منها 7 سنوات في السجن وتم الافراج عنه في عام 2013.


ملكة الراب نيكي ميناج تعلن اعتزالها الفن بسبب حبيبها المجرم
ملكة الراب نيكي ميناج تعلن اعتزالها الفن بسبب حبيبها المجرم

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