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مصري يتعرض للسرقة في الكويت أثناء صلاته

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
أحمد محرم
أفادت الشبكة العربية الإخبارية بأن مصريًا سجل قضية سرقة بحق لص قام بكسر سيارته أمام مسجد واستولى على حقيبة تحتوي على هاتف ذكي ومحفظة نقود وبطاقات مدنية.

وأوضحت الشبكة أن المصري فوجئ بتعرضه للسرقة بعد خروجه من صلاة العشاء في أحد المساجد، فوجئ بتعرّض زجاج سيارته للكسر، وفقدان حقيبة صغيرة تحتوي على هاتفه الذكي ومحفظة نقوده والتي تحتوي على مبلغ مالي وبطاقات مدنية وبنكية، فقصد على الفور أحد مخافر البلاد وروى لرجال الأمن الواقعة التي حصلت معه.

وقال مصدر أمني إن «رجال الأمن سجلوا قضية سرقة وأحالوها إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري عن اللص الذي استهدف الضحية واستولى على متعلقاته الشخصية تمهيدًا لضبطه وإحضاره على ذمّة القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه».

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