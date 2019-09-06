السفارة الألمانية تكشف عن أفضل 11 جامعة في ألمانيا.. وسر تفضيل طلاب العالم لها

قالت السفارة الألمانية في القاهرة إن ألمانيا تتصدر قائمة أكثر الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية التي يفضلها الطلبة الأجانب حول العالم، للتفوق على فرنسا في هذا المجال .



ونقلت السفارة الألمانية في القاهرة عن تقرير أكاديمي أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد البلد المضيف غير الناطق بالإنجليزية الأكثر تفضيلًا بالنسبة للطلاب من جميع أنحاء العالم.



وقال التقرير إن ألمانيا حلت محل فرنسا كأكثر بلد مفضل للدراسة غير ناطق بالإنجليزية؛ حيث ذكرت أن أغلب الطلاب الأجانب أنفسهم بجامعات في ألمانيا في عام 2016 بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا.



وذكر التقرير الأكاديمي الذي جاء بعنوان «علم منفتح على العالم 2019»، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية» أن عدد الأجانب الدارسين في جامعات ألمانية ولم يتموا تعليمهم الثانوي في ألمانيا، بلغ 252 ألف شخص في عام 2016 بزيادة قدرها 16 ألف طالب مقارنة بعام 2015.



وأكد التقرير أن الأعداد زادت بعد عام 2016 أيضا، حيث بلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين في ألمانيا في الفصل الدراسي الشتوي 2018/2017 إجمالي 282 ألف طالب.



وطرحت السفارة الألمانية في القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تساؤلا جاء فيه: «ما الأسباب التي تجعل ألمانيا هدفا مفضلا للطلاب الأجانب؟ شاركنا برأيك».



وأجاب متابعو السفارة الألمانية في القاهرة أن سبب تفضيل شباب العالم للدراسة في ألمانيا عديدة منها جودة ومجانية التعليم، ومعرفة الدولة لقيمة العلم والمعلم، فضلا عن كونها دولة صناعية كبرى، وأيضا مستوى التعليم مرتفع.



وأعدت السفارة الألمانية في القاهرة قائمة بأفضل 11 جامعة في ألمانيا ضمت كلا من الجامعة التقنية في آخن، جامعة هامبورغ، جامعة دريسدن التقنية، جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، جامعة ميونيخ التقنية، جامعة كونستانس، جامعة توبنغن، جامعة هايدلبيرغ، معهد كارلسروه التقني، جامعة بون، اتحاد جامعات برلين.