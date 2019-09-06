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رياضة

فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية بنادي الزمالك لليوم الثاني

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
عبدالله هشام
فتحت الجمعية العمومية لنادي الزمالك باب التسجيل في يومها الثاني بحضور مكثف من قبل الأعضاء، وتم فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

وحرص عدد كبير من الأعضاء على التواجد أمس في اليوم الأول من انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، للتصويت على الميزانية، والموافقة على نجاح أشرف زكي على منصب أمين الصندوق والثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية في انتخابات المجلس التكميلية.

ومن المقرر أن تستأنف انعقاد الجمعية العمومية للنادي غدا السبت اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، حيث تقرر في وقت سابق إقامة الجمعية على أيام ٥ و٦ و٧ من شهر سبتمبر الجاري.

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