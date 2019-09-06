أبطال مصر في رفع الأثقال يكشفون كواليس دورة الألعاب الأفريقية وحصد الميداليات.. فيديو

قالت سمر حبشي بطلة مصر في رفع الأثقال والحاصلة على ميداليتين ذهبية وواحدة فضية انها وجدت منافسة شرسة من الكاميرون، التي تطور أدائها بشكل مميز وكانت المنافسة معها إلى نهاية البطولة.



وأضافت بطلة مصر في رفع الأثقال خلال وجودها ضيفة ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أنه قبل إنطلاق البطولة بـ 10 أيام تعرضت إلى إصابة بالظهر ولكنها تعافت من تلك الإصابة ببدايات البطولة.



وتابع البطل كريم كحلة الحاصل على 3 ميداليات ذهبية بالبطولة أن المنافسة كانت بينه وبين اللاعب النيجيري واستطاع ان يحصل على الميدالية الذهبية في المحاولة الأولى وفي المحاولة الثانية كانت ارقام للتأهل إلى بطولة العالم وفي المحاولة الثالثة نجح في تحطيم الرقم الأفريقي.



وأشار أبطال مصر في رفع الأثقال إلى أن الصين من أكبر الدول المميزة في رياضة رفع الأثقال لأنهم يخضعون إلى تدريب متطور بامكانيات كبيرة ولا توجد فروق كبيرة بين اللاعبين .