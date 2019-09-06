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رياضة

منتخب مصر لكرة الطائرة ناشئات يواجه الكاميرون في كأس العالم.. اليوم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
منتخب مصر لكرة الطائرة
منتخب مصر لكرة الطائرة
عبدالله هشام
يواجه منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئات منافسه الكاميرون، في تمام الساعة الثامنة مساء، اليوم الجمعة، على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات بطولة العالم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وكان منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 18 سنة، نجح في تحقيق الفوز على منافسه بورتوريكو، أمس الخميس، بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط واحد ليحتل منتخب مصر لكرة الطائرة ناشئات، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة خلف الصين.

وأعلنت قناة تايم سبورت، نقل منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات، التي تستضيفها مصر بصالتي هيئة قناة السويس واستاد القاهرة.

وتضم المجموعة الأولى : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتوريكو
المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا
المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند
المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

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