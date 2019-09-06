تحرش بشقيقته.. عامل يمزق جسد كهربائى ذهب لمعاتبته بالعبور

لم يتوقع كهربائى أنه سوف يرقد بين الحياة والموت داخل مستشفى عين شمس التخصصى إثر قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه وتمزيق جسده وإصابته بجرح طعني نافذ بالبطن وآخر قطعي بالمعدة وجرح قطعي نافذ بالرقبة وقطع بعضلات ووريد الرقبة بسبب قيام عامل بالتحرش لفظيا بشقيقته أثناء سيرها فى الشارع.



وفوجئ أحمد الذى يعمل كهربائى ومقيم– الحى التاسع – دائرة قسم العبور بحضور شقيقته وأخبارها له بقيام عامل بالمنطقة بمعاكستها وعلى الفور توجه أحمد بصحبة أحد أصدقائه "عامل دليفرى" لمعاتبته إلا أن المتهم تعدى عليهما بسلاح أبيض "كتر" ومزق جسده.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بالحي التاسع.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين حدوثها بين كل من "طرف أول "محمد ق ف عامل دليفرى مصاب بجروح قطعية بالوجه وأحمد م ع كهربائي مصاب بجروح طعنية نافذ بالبطن وطرف ثان محمد س عامل.



وذلك لقيام الطرف الأول بمعاكسة شقيقة الطرف الثانى أثناء سيرها بالطريق وحال قيام أفراد الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثاني حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على الطرف الأول بسلاح أبيض ( كتر ) محدثًا ما به من إصابات وفر هاربا.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة ( كتر) وتم التحفظ عليه وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.