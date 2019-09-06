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مفاجأة عن صفقة القرن ..هل تؤخر استقالة جرينبلات إعلان الخطة الأمريكية؟

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
مفاجأة عن صفقة القرن
مفاجأة عن صفقة القرن
سمر صالح
نشر موقع i24NEWS الإسرائيلي مفاجأة حول استقالة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي فى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات وهل سيؤثر ذلك على خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ صفقة القرن.

وقال الموقع إن، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلف بإعداد خطة سلام لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، استقال أمس الخميس لكن العمل على إكمال طريق صفقة القرن مستمر حتى يتم إعلان الخطة بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة فى 17 سبتمبر الجاري.

وتابع الموقع أن جيسون جرينبلات، يعد الرجل الأول الذي كان وراء الإعداد لـ "صفقة القرن" على مدار العامين ونصف العام الماضيين، وتم تعيين جرينبلات 52 عاما، وهو يهودي أرثوذكسي، في هذا المنصب في أعقاب انتخاب دونالد ترامب في عام 2016 عندما تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جرينبلات عقب قراره تقديم الاستقالة :"لقد حظيت بشرف الحياة في العمل بالبيت الأبيض لأكثر من عامين ونصف العام تحت قيادة الرئيس ترامب"، وأضاف "أنا ممتن لكوني جزءا من الفريق الذي صاغ رؤية السلام هذه الرؤية لديها القدرة على تحسين حياة ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم في المنطقة بشكل كبير".

من جانبه، قال جاريد كوشنر، صهر ترامب، في أعقاب استقالة غرينبلات: "لقد قام جيسون بعمل هائل وقاد الجهود لتطوير رؤية اقتصادية وسياسية لفترة طويلة في الشرق الأوسط. وقد ساعد عمله في تطوير العلاقة بين إسرائيل وجيرانها، يحظى باحترام جميع القادة في المنطقة، فهو صديق وشريك مقرب وسيواصل إحداث تأثير إيجابي على العالم".

وأعلن جرينبلات إن خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر.

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