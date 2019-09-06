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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-9-2019 .. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:57 م
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 6-9- 2019.

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6-9- 2019 :

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
البامية: 20 جنيهًا
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6-9- 2019 

كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيهات
الكمثري: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 25 جنيهات

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