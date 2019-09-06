أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-9-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 6-9- 2019.



أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6-9- 2019 :



الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس: 8 جنيه

البصل: 3.5 جنيه

الخيار: 5 جنيه

الجزر: 5 جنيهات

الباذنجان: 4 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

البامية: 20 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6-9- 2019

كانتلوب: 7 جنيهات

الجوافة: 13 جنيهات

الكمثري: 15 جنيهًا

التين البرشومي: 25 جنيهات