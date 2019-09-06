أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-9-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 6-9- 2019.
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6-9- 2019 :
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
البامية: 20 جنيهًا
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6-9- 2019 :
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
البامية: 20 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6-9- 2019
كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيهات
الكمثري: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 25 جنيهات