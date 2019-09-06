صلاة الصلح في سيمنار شباب القبة بمشاركة ٣ أساقفة

نظم قطاع حدائق القبة والوايلي السيمنار الثاني لشباب القطاع بعنوان "صلاة الصلح عند القديس باسيليوس".



حاضر في السيمنار أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر أوسيم والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.



بينما تناول السيمنار موضوعات "الأباء الكبادوك" و "ليتورجية القديس باسيليوس" و "مفهوم الصلح من منظور عقيدي".

كما تضمن السيمنار شرحً وافيًا -قدمه نيافة الأنبا دوماديوس - لصلاح الصلح بتحليل النص لغويًا وروحيًا مع الإشارة إلى روعة الالحان القبطية بالكنيسة.



شارك في فعاليات السيمنار ٤٠٠ من الشباب من الجنسين إلى جانب ما يزيد عن عشرين كاهنًا من منطقة حدائق القبة وخارجها.