الكهرباء تستعين ببحث لأكاديمي بجامعة بنها لتطوير وتحسين أداء الكابلات الكهربائية.. الرسالة العلمية تستخدم النانو تكنولوجي.. وفريق بحثي لتطبيقها على أرض الواقع

رئيس جامعة بنها:

وزير الكهرباء يشكل لجنة للتواصل مع الفريق البحثى لتطبيق البحث

الجامعة مولت البحوث العلمية لربط الصناعة باحتياجات السوق المحلية

الباحث: التقنية الجديدة تساعد على خلق أنظمة عزل قادرة على تحمل جهود أعلى من المعتاد



نجح عدد من شباب الباحثين المصريين في المشاركة فى قضايا الوطن وتقديم أبحاث علمية تخدم المجتمع بصورة حقيقية، وعلى نفس المنوال قدم أحد شباب المدرسين بكلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها رسالة علمية عن استخدام جزيئات النانو لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الأرضية.



النموذج الجديد يؤكد أن التعليم المصرى بخير وأن الجامعات المصرية تزخر بخيرة شباب العلماء الذين يحتاجون فقط إلى الدعم والمساندة ومنحهم الفرصة لإثبات وجودهم، ومن هذا المنطلق وجه على الفور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بتقديم كافة الدعم للباحث ومخاطبة كافة الجهات المعنية للاستفادة من رسالته وأبحاثه، كما تم تكريمه بعد اختيار الرسالة كأفضل رسالة علمية تخدم نتائجها الصناعة والمجتمع المحلى فى احتفالية جامعة بنها بيوم التميز العلمى الخامس.



وقال رئيس جامعة بنها إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمر بتشكيل لجنة من المتخصصين فى الوزارة للتواصل مع الفريق البحثى بالجامعة المشرف على رسالة استخدام جزيئات النانو لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الأرضية لتتحمل جهود أعلى من المعتاد عليها دون الزيادة في مساحة مقطع العزل.



وأشار السعيد إلى أن ذلك يأتى في إطار سياسة الجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع وفي ضوء ما كشفت عنه الدراسة الحديثة عن استخدام جزيئات النانو لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الأرضية.



وأوضح أنه تم تشكيل فريق بحثي المكون من الدكتور محمد مجدي المدرس بقسم الهندسة الكهربائية والدكتورة هناء محمد أبو المجد أستاذ مساعد الهندسة الكميائية بكلية الهندسة بشبرا مع اللجنة المشكلة من قبل وزير الكهرباء والمكونة من المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس طارق توفيق مستشار وزير الكهرباء لشئون الكابلات الكهربائية والمهندس مجدي بسيوني رئيس قطاع المواصفات والاختبارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لدراسة إمكانية تطبيق نتائج الدراسة في الشركات المصنعة للكابلات الكهربائية في مصر.



وأضاف السعيد أن الجامعة قد حرصت على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية، كما أن الجامعة تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة والمجالات الاجتماعية.



من جانبه اكد الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا حرص جامعة بنها على فتح العديد من قنوات الاتصال مع المؤسسات الصناعية والمجتمعية سواء على نطاق محافظة القليوبية أو على المستوى القومي لتقدم حلول ابتكارية من خلال منظومة البحث العلمي وطبقا لمحاور الخطة البحثية بالجامعة وذلك لكافة المستفيدين في مجال الصناعة أو خدمة المجتمع



وكانت دراسة علمية حديثة بجامعة بنها قدمها الباحث محمد مجدي فوزي درويش المدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا قد كشفت عن استخدام جزيئات النانو لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الأرضية.



وأشار الباحث إلى أن استخدام هذة التقنية يساعد على خلق أنظمة عزل جديدة قادرة على تحمل جهود أعلى من المعتاد عليها دون الزيادة في مساحة مقطع العزل.



واستهدفت الدراسة تقديم حل لتحسين معظم الخصائص الكهربائية والميكانيكية والحرارية المتعلقة بعوازل الكابلات الأرضية دون زيادة سمك العزل، وذلك عن طريق استخدام تقنية الجزئيات والدقائق النانوية.



وقال الباحث إنه تم فحص العينات وإجراء كل الاختبارات الكهربائية للتأكد من نتائج الدراسة التي يمكن أن يستفيد منها جميع الشركات التي تعمل في مجال الكابلات الكهربائية في مصر وخارجها، مشيرا إلى أنه جار تسجيل الدراسة كبراءة اختراع محلية بأكاديمية البحث العلمي.