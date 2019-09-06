تامر حسني يستعيد ذكرياته بـ قولي بحبك

فاجأ الفنان تامر حسني الجمهور بنشر فيديو وهو يغني أغنية "قولي بحبك" التي تم طرحها منذ 15 عاما من ألبوم "حب"، وذلك عبر خاصية "الاستوري" علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى أكتوبر المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.





فيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام وآخرون، إضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



