ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يستعيد ذكرياته بـ قولي بحبك

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
تامر حسني - تامر
تامر حسني - تامر حسين
قسم الفن
فاجأ الفنان تامر حسني الجمهور بنشر فيديو وهو يغني أغنية "قولي بحبك" التي تم طرحها منذ 15 عاما من ألبوم "حب"، وذلك عبر خاصية "الاستوري" علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى أكتوبر المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

فيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام وآخرون، إضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

وكان اسم الفيلم قد تغير أكثر من مرة حيث كان فى البداية "كل سنة وانت طيب" وبعدها "الجوكر" واستقر فى النهاية على اسم "الفلوس".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض فيلم الفلوس لـ تامر حسنى فى إجازة نصف العام

اوعدنى انك تتغير.. تامر حسنى ينشر مقطع فيديو من البدلة

سعيد الماروق يروج لفيلم تامر حسنى الفلوس بهذا التساؤل

فى عيد ميلاده.. معجبة تتحول لـ تامر حسنى بالمكياج

قريبا.. خالد الصاوى يروج لفيلم الفلوس عبر إنستجرام

شاهد.. خالد الصاوي يروج لفيلمه الجديد الفلوس

ترشيحاتنا

يؤلم الحيوانات.. حظر الذبح الحلال في بلجيكا يثير غضب المسلمين واليهود

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر 95 عاما

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل

مختلفة و جذابة.. شاهد أبرز إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

موجز الأخبار: انتقال الموظفين للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية 2020 .. ورد مسموم يشارك في الأوسكار .. و20 ألف متفرج يحضرون نهائي الكأس

نجم الأهلي السابق يكشف عن الأقرب للتتويج بـ لقب بطولة كأس مصر .. فيديو

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد