ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيقاف نشاط 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج تخالف القانون

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:02 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك لحين زوال أسباب الإيقاف.

وأوضحت الوزارة، أن الشركات الخمس هي: "المحور" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (897) ، و"التاج العربي" ترخيص (831)، و"إبراهيم السيد" ترخيص (1142)، و"رشيد كروه سيرفس" ترخيص (1031)، و"دمنهور" ترخيص (1063)

وأشارت إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها القانون

القوى العاملة: إيقاف نشاط تساهيل وإلغاء شركة البحر الأحمر لإلحاق العمالة

ترشيحاتنا

بحد أقصى 15 %.. تعرف على موعد زيادة المعاشات

اخبار الرياضة.. 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس .. مرتضى منصور يطالب بقص النجيلة الموجودة في إستاد برج العرب

مصري يتعرض للسرقة في الكويت أثناء صلاته

يؤلم الحيوانات.. حظر الذبح الحلال في بلجيكا يثير غضب المسلمين واليهود

ألغت تجميد 300 مليون دولار .. واشنطن توافق على استئناف كامل المساعدات العسكرية لـ مصر.. تفاصيل

الإسكان: الإعلان عن أكبر طرح للأراضي السكنية والفيلات والوحدات بالمدن الجديدة خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد