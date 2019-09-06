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فيديو يحبس الأنفاس لشاب متهور ارتكب مغامرة كبرى .. شاهد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:05 م
مغامرة تحبس الأنفاس
مغامرة تحبس الأنفاس
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان فيديو يحبس الأنفاس من ارتفاع 300 متر.

أظهر الفيديو قيام شاب متهور بالمشي على حبل بين ناطحتي سحاب المجمع المالي في موسكو سيتي على ارتفاع 300 متر.

وفي الفيديو المتداول يظهر الشاب وهو يتأرجح ويمشي على الحبل من ناطحة سحاب إلى أخرى بين ناطحتي سحاب المجمع المالي في موسكو سيتي على ارتفاع 300 متر.

كما يظهر الفيديو الشاب وهو يتأرجح ويمشي على الحبل من ناطحة سحاب إلى أخرى، وسط ذهول المارة.

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