فى حملة أمنية.. ضبط فتيات يحرضن على الفسق ومنشطات مجهولة المصدر بالغردقة



تمكنت مباحث التموين، من ضبط كمية من المنشطات وبودرة مكملات غذائية مجهولة المصدر، خلال حملة أمنية في محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة.



قاد العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، حملة مكبرة بمعاونة مباحث التموين تم ضبط المدعو "أحمد ا. م"، مقيم الأقصر، وبحوزته (4170 كبسولة منشطات – 65 أمبول – 97 كيلو بودر مكملات غذائية) مجهولة المصدر، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 1131994 الخاص بشان حيازة سلعة مجهولة المصدر، بدون مستندات تدل على حيازة مشروعيتها والقانون رقم 2811994 الخاص بشأن قمع الغش والتدليس والقانون رقم 672006 الخاص بحماية المستهلك.



وتم إخطار اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، وتحرير محضر بالواقعة رقم 107412019 جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كما تمكن ضباط قسم حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر، من ضبط عدة قضايا فسق ومزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، خلال حملة أمنية على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية في الغردقة.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط قسم حماية الآداب العامة بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر، بحملة على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدينة الغردقة.



وأسفرت الحملات التي أشرف عليها مدير أمن البحر الأحمر، عن فحص 95 شقة مفروشة، وتم ضبط قضيتين تحريض على الفسق، وتم فحص 11 فندقا شعبيا، والمقيمين بالشقق المفروشة، كما تم الكشف عنهم جنائيا وسياسيا.



وتمكنت الحملة من ضبطت قضيتي عدم إخطار وقضية سماسرة بدون ترخيص، وقضيتي عدم حمل شهادة صحية، وقضية مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص.



كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضية عدم إعلان عن أسعار، وقضيه إدارة منشأة بدون ترخيص، وقضية بيع أزيد من السعر (سجائر).



ومن جانبها تمكنت شرطة المرافق من ضبط 18 قضايا رفع إشغال فوري، 10 قضايا إشغال طريق، و8 قضايا إدارة محل بدون ترخيص، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين بائع متجول.



وبالنسبة للمخالفات المرورية فقد تمكنت ادارة مرور البحر الأحمر من ضبط وتخرير 610 مخالفة مرورية، بينها 90 مخالفة تم التصالح فيها، و15 مخالفة بدون رخصة قيادة و3 مهالفا بدون تسير، و205 حالة انتظار خاطئ، 3 مخالفات موقف عشوائي.



كما تم ضبط 153 مخالفة متنوعة 26 دراجات بخارية، و110 حالات تجاوز السرعة. 3 دراجات بخارية بدون لوحات، بإحمالي إجمالي المخالفات 610.





