ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر.. مباراة تونس وموريتانيا استعدادا لـ تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
منتخب تونس
منتخب تونس
محمد السعيد
يلتقى منتخب تونس ونظيره موريتانيا في مباراة ودية اليوم الجمعة، على المعب الوطني برادس، وذلك في إطار الاستعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة تونس ضد موريتانيا والقناة الناقلة:

وتقام مباراة تونس وموريتانيا في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الوطنية 2 التونسية.

ويسعى منتخب تونس تحت قيادة مدربه الجديد منذر الكبير، لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في مباراة اليوم، للوقوف على مستواهم قبل خوض تصفيات المونديال، بينما يطمح منتخب موريتانيا في تحقيق فوز معنوي أمام نسور قرطاج.

ويغيب حمدي النقاز وفرجاني عن منتخب تونس في مباراة اليوم ضد موريتانيا، رغم تواجدهم في قائمة نسور قرطاج، بعدما حصلوا على إذن من الاتحاد التونسي بالبقاء مع الزمالك لخوض نهائي كأس مصر امام بيراميدز المقرر له بعد غد الأحد.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد وملعب مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

شاهد | بث مباشر لـ قمة الأهلي والزمالك

بث مباشر .. مباراة إسبانيا ورومانيا في تصفيات يورو 2020

بث مباشر.. مباراة إيطاليا وأرمينيا في تصفيات يورو 2020

بث مباشر.. مباراة السعودية ومالي استعدادا لتصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 - 9 - 2019 .. انخفاض مفاجئ

مختلفة و جذابة.. شاهد أبرز إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر 95 عاما

7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة .. تعرف عليهم

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

اسأل المفتي.. هل يجوز تهذيب الحواجب للرجال ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد