بث مباشر.. مباراة تونس وموريتانيا استعدادا لـ تصفيات كأس العالم 2022

يلتقى منتخب تونس ونظيره موريتانيا في مباراة ودية اليوم الجمعة، على المعب الوطني برادس، وذلك في إطار الاستعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العالم 2022.



موعد مباراة تونس ضد موريتانيا والقناة الناقلة:



وتقام مباراة تونس وموريتانيا في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الوطنية 2 التونسية.



ويسعى منتخب تونس تحت قيادة مدربه الجديد منذر الكبير، لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في مباراة اليوم، للوقوف على مستواهم قبل خوض تصفيات المونديال، بينما يطمح منتخب موريتانيا في تحقيق فوز معنوي أمام نسور قرطاج.



ويغيب حمدي النقاز وفرجاني عن منتخب تونس في مباراة اليوم ضد موريتانيا، رغم تواجدهم في قائمة نسور قرطاج، بعدما حصلوا على إذن من الاتحاد التونسي بالبقاء مع الزمالك لخوض نهائي كأس مصر امام بيراميدز المقرر له بعد غد الأحد.







