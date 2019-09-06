غياب ساسي والنقاز.. منتخب تونس يواجه موريتانيا وديا

يواجه منتخب تونس نظيره موريتانيا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء على ملعب الاولمبي برادس ضمن فترة التوقف الدولية استعدادا لخوض منافسات البطولات القارية .



ويغيب عن تشكيل منتخب تونس كلا من فرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبا نادي الزمالك المصري لخوض نهائي بطولة كأس مصر يوم الأحد المقبل بجانب غياب كلا من الحارس معز بن شريفية واللاعب خالد كشريدة بسبب الاصابة وتم استبعاد غيلان الشعلان بعد تأخره في الحضور .



علي جانب اخر لا يوجد غيابات في صفوف منتخب موريتانيا، وتجمع المنتخب علي مراحل، وأكد المدرب ان المباراة الودية مهمة قبل لقاء منتخب المغرب في تصفيات امم افريقيا 2021 .



