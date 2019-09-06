بعد مرور 145 يوميا دون رئيس.. تعرف على أول حكومة في السودان بعد إسقاط البشير

شهدت السودان أحداثا كثيرة، استطاع الشعب أن يعبر عن رأيه، إلى أن وصلت السفينة إلى بر الأمان، هكذا كانت الأمور فى السودان، والتى تضمنت مرحلة حرجة انتهت برحيل نظام عمر البشير، فمنذ 19 ديسمبر 2018 وحتى 11 أبريل توالت الأحداث التي لم تهدأ حتى رحل عمر البشير عن السلطة بعد استمرار دام 30 عامًا.



فى 11 أبريل الماضي أعلن وقتها وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في بيان بثه التلفزيون الرسمي اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين، كما أعلن أيضًا إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر، واستمر هذا الوضع مايقرب من 145 إلى أن أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الخميس، عن تشكيله أول حكومة منذ الإطاحة بالبشير.



وتأتي الحكومة الجديدة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة، حيث قال حمدوك: "الحكومة ستبدأ العمل فورًا بشكل جماعي متناغم، نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا لسودان خير ديمقراطي يسع الجميع".



وتضم الحكومة الجديدة 20 وزيرا، وجاءت كالتالى، تعيين الفريق أول "جمال الدين عمر" وزيرًا للدفاع، والفريق شرطة "الطريفي إدريس" وزيرًا للداخلية‎، و"أسماء محمد عبد الله" وزيرة للخارجية.



كما تم تعيين إبراهيم البدوي وزيرًا للمالية، وفيصل محمد صالح" للثقافة والإعلام، و انتصار الزين صغيرون" للتعليم العالي و عيسى عثمان شريف للزراعة، ولينا الشيخ، للعمل والتنمية الاجتماعية.



فيما تولى أكرم علي التوم الصحة، و نصر الدين عبد الباري وزارة العدل، وعادل إبراهيم الطاقة والتعدين، ومحمد الأمين التوم، التربية والتعليم، وياسر عباس، الري والموارد المائية، وفيصل محمد صالح الإعلام.



كما وقع الاختيار على مدني عباس مدني وزيرا للتجارة والصناعة، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي، ونصر الدين مفرح للشؤون الدينية والأوقاف، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، وعمر منيس لمجلس الوزراء.



فيما أجل حمدوك الإعلان عن تسمية اثنين آخرين في وقت لاحق لوزارتى الثروة الحيوانية والبنى التحتية.



أدى حمدول اليمين الدستورية كرئيس للحكومة فى 21 أغسطس كمرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.