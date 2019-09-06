مصرع طفلين وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الضبعة روض الفرج

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 8 أشخاص اخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الضبعة روض الفرج.



وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين لتلقي الإسعافات.



وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع طفلين وإصابة 8 آخرين إثر وقوع الحادث بطريق الضبعة روض الفرج بعد الكارتة.



تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.