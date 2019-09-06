ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعد رمضان يحصد 4 ملايين مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:14 م
سعد رمضان
سعد رمضان
سعيد فراج
حصدت أغنية إنت وأنا، للفنان اللبناني سعد رمضان، التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، الثلاثاء 27 أغسطس، 4 ملايين مشاهدة.

أغنية إنت وأنا من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب «شو محسودين»، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير 2019، وهو من كلمات: علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.

وحققت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.

واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أسبوع من ألبومه.. صابر الرباعي يحصد 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

سعد رمضان يطرح أحدث أغانيه انت وأنا.. اليوم

سعد رمضان يطرح أنت وأنا عبر يوتيوب

في يوم واحد.. سعد رمضان يحصد 220 ألف مشاهدة بـ إنت وأنا

سعد رمضان يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

أغنية إنت وأنا لـ سعد رمضان تتجاوز الـ3 ملايبن مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 6-9-2019 فى مصر

أزمة تعوق انتشار 5G.. تطابق ترددات الجيل الخامس مع التنبؤ بالأعاصير..و200 منظمة دولية تبحث عن حل بشرم الشيخ

بشرة خير.. شوبير يعلق على موافقة الجهات الأمنية بـ 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس

فيديو يحبس الأنفاس لشاب متهور ارتكب مغامرة كبرى .. شاهد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 - 9 - 2019 .. انخفاض مفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد