بمشاركة مئات الشباب.. انطلاق ماراثون صحتك في رياضتك بدراجتك بالإسكندرية.. صور

شهد كورنيش الإسكندرية اليوم، الجمعة، انطلاق ماراثون رياضي تحت شعار "صحتك في رياضتك بدراجتك"، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بعدف نشر ثقافة ركوب الدرجات بين الشباب.



وانطلق الماراثون الذي شارك فيه المئات من الشباب والفتيات، من أمام كورنيش البحر بمنطقة سبورتنج وصولا لمنطقة السلسلة.



من جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الماراثون يعتبر أكبر حدث رياضى سكندري، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، من خلال مبادرة "دراجة لكل مواطن".



وأكدت صفاء الشريف، أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة لتفريغ الشحنات السالبة لدى الشباب وجعلهم جيل قادر على المشاركة بشكل أكثر فاعلية في قضايا وطنه علاوة على أن هذا الماراثون من شأنه نشر ثقافة ركوب الدراجات.