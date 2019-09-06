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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
محمود محسن
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من الجامع الأزهر.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، بعنوان «مِنْ دُرُوسِ الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: بِنَاءُ الدَّوْلَة».

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن إدراك البصيرة ونورها قد تفوق على إدراك البصر في رحلة الهجرة عندما قال الصديق -رضى الله عنه-: «لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا»، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- كما حكى القرآن الكريم على لسانه: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا» أى: لا تحزن يا أبا بكر فلو نظر أحدهم تحت قدميه فلن يرانا لأن الله معنا «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»، وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن معك، فرب العزة سبحانه هو الذي أعطى ويعطي إدراك البصر لخلقه، وهو القادر على إيقافه عمن يشاء وممن يشاء ومتى يشاء.

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