بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من الجامع الأزهر.





وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، بعنوان «مِنْ دُرُوسِ الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: بِنَاءُ الدَّوْلَة».





وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



