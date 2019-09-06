إسرائيل تفتش المنتقبات ذاتيًا.. إجراءات صارمة خلال انتخابات الكنيست

نشرت القناة 12 العبرية تقريرا مطولا حول الإجراءات الصارمة التي تتابعها تل أبيب خلال الانتخابات القادمة والمقرره فى 17 سبتمبر الجاري ويتصدر ذلك تفتش المنقبات ذاتيًا.



ويعمل حزب الليكود على تأهيل مراقبات على العملية الانتخابية في 17 سبتمبر، لكشف غطاء الوجه لدى النساء المنقبات العربيات وتفتيشهم، بهدف التحقق من هوياتهن في مراكز الاقتراع.



وأوضحت القناة الـ12 أن الليكود يعمل على إعداد عشرات النساء للعمل كمراقبات في مراكز الاقتراع في المدن والبلدات العربية، بهدف التحقق من هوية النساء العربيات المحجبات والمنقبات خلال مشاركتهن بعملية الاقتراع.



وأكدت القناة أن النساء اللاتي سيتم إعدادهن لتفتيش المنقبات سيتم تعيينهن كمراقبات رسميات من قبل حزب الليكود.