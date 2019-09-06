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ديني

بث مباشر.. أحمد عمر هاشم خطيب الجمعة من الجامع الأزهر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
خطبة الجمعة أحمد
خطبة الجمعة أحمد عمر هاشم
محمد صبري عبد الرحيم
ينقل التليفزيون المصري، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر، ويلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، بعنوان «مِنْ دُرُوسِ الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: بِنَاءُ الدَّوْلَة».

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن إدراك البصيرة ونورها قد تفوق على إدراك البصر في رحلة الهجرة عندما قال الصديق -رضى الله عنه-: «لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا»، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- كما حكى القرآن الكريم على لسانه: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا» أى: لا تحزن يا أبا بكر فلو نظر أحدهم تحت قدميه فلن يرانا لأن الله معنا «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»، وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن معك، فرب العزة سبحانه هو الذي أعطى ويعطي إدراك البصر لخلقه، وهو القادر على إيقافه عمن يشاء وممن يشاء ومتى يشاء.

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