الإسكندرية تعلن الحرب على المحال المخالفة في العامرية.. صور

هدمت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية 8 محال مخالفة تم بناؤها في حرم المساكن بحي العامرية، حيث شنت الأجهزة اليوم الجمعة، حملة مكبرة، استهدفت إزالة عدد من المحال المخالفة المقامة بدون تراخيص بمناطق حي أول العامرية.





واستهدفت الحملة إزالة 8 محال مخالفة بمساكن "مبارك أ" و"العرائس" بزاوية عبد القادر، وذلك لبنائها دون ترخيص.





ومن جانبه، قال اللواء سمير صدقي، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة 8 محال مخالفة تم بنائها في حرم المساكن المشار إليها بالمخالفة لقانون البناء.





وأشار سمير صدقي، إلى أن المحال صادر لها قرارات إزالة أرقام 87 لسنة 2018، و277 لسنة 2014، و15 لسنة 2019، موضحا أنه تم تنفيذ كافة القرارات بالتنسيق مع قسم شرطة العامرية أول.





وأضاف رئيس حي العامرية، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا استمرار التصدي لظاهرة البناء المخالف لاستعادة الانضباط وفرض القانون.





وكان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قد شدد على رؤساء الأحياء بعدم التهاون فى أى أعمال بناء مخالف.



