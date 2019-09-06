تعرف على مواعيد الصيانة بمناطق كوبرى عباس والسيدة عائشة بالقاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، جميع الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالعديد من المناطق بالقاهرة، والتى ستشهد بعض الأعمال والإصلاحات خلال الأيام المقبلة، لتسيير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ، ومنعًا لحدوث أى تكدسات مرورية.



وتأتي تلك الإجراءات على النحو التالى: كوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا بالمواعيد الآتية:



من الساعة 12,5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 6/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 8/9/2019 .



من الساعة 12,5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 13/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 15/9/2019 .



من الساعة 12,5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 20/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 22/9/2019 .



من الساعة 12,5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 27/9/2019 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 29/9/2019 .. الأمر الذى يستلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب ) .



أما كوبرى السيدة عائشة القادم من القلعة فى إتجاه منطقة مجرى العيون والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى ووضع طبقة "الإبوكسى"، فتم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال يوميًا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا ( فترة الغلق اليومى للكوبرى ) لمدة ثلاثون يومًا إعتبارًا من تاريخ 5/9/2019 مع غلق نصف الاتجاه الأيسر للكوبرى للقادم من القلعة تجاه مجرى العيون إعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة وحتى الساعة 6 مساء يوم السبت من كل أسبوع اعتبارًا من تاريخ 6/9/2019 ولمدة 30 يومًا.