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حوادث

ضبط 800 ألف عبوة دواء غير مسجلة بـ الصحة داخل مصنع بالإسكندرية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
داهم ضبط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوية، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وضبطوا داخله 800 ألف عبوة دواء منتج نهائي غير مسجلة بوزارة الصحة.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيام المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوية، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بإنتاج وتصنيع الأدوية الخاصة بعلاج "التهاب الحلق والحنجرة" غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء خاصة لشركات أجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع، وضبط داخله 800 ألف قرص أدوية منتج نهائي، وكذا كمية قدرها 1,240 طن من خامات التصنيع "جلوكوز مكسبات طعم- كامينا فيتامينات" يشتبه في تأثيرها الضار على الصحة العامة.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.

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