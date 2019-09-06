استقرار أسعار النفط وسط آمال بانتهاء الحرب التجارية بين أمريكا والصين

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع اتجاه الخامين القياسيين برنت وغرب تكساس لتحقيق مكاسب أسبوعية فى ظل تراجع كبير لمخزونات النفط الأمريكية، بينما انحسرت التوترات التجارية بعد اتفاق واشنطن وبكين، على إجراء محادثات رفيعة المستوى الشهر القادم.



وبحلول الساعة 0339 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمى برنت ستة سنتات إلى 61.01 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 5 سنتات إلى 56.35 دولار للبرميل.



وأمضى خام برنت وخام غرب تكساس جلسة التداول الآسيوية فى تسجيل تحرك طفيف إما صعودا أو هبوطا، ويتجه برنت صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعى، بينما يتجه الخام الأمريكى للارتفاع للأسبوع الثانى.



واتفقت بكين وواشنطن أمس الخميس، على إجراء محادثات رفيعة المستوى فى أوائل أكتوبر فى واشنطن، ما رحب به المستثمرون الذين يأملون فى انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم، والتى أدت إلى زيادات متبادلة للرسوم الجمركية، مما أضر بالنمو الاقتصادي.



ويؤثر النزاع الممتد من فترة طويلة سلبا على أسعار النفط، على الرغم من أن الأسعار، ارتفعت على مدى العام بدعم من تخفيضات الإنتاج التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما فى ذلك روسيا لتصريف المخزونات.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط والمنتجات النفطية فى الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالى على الرغم من قفزة سجلتها الواردات.



وتراجعت مخزونات الخام 4.8 مليون برميل، ما يزيد بمقدار المثلين تقريبا مقارنة مع توقعات المحللين، إلى 423 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018.