تصحر الأراضي وموت المحاصيل.. أهالي بحر الجرجبة بالفيوم يستغيثون بالمسئولين

حالة من الغضب والحزن يعيشها فلاحو بحر الجرجبة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، بسبب جفاف المياه فى بحر الجرجبة ، وعدم استطاعتهم رى الأراضى الزراعية، مما يؤدى إلى جفاف المحاصيل التى تموت بسبب العطش، مطالبين المسئولين بالتدخل الفوري لحل الأزمة التي تتكرر كل عام.





وقال أحمد السيد مزارع بمركز أطسا بالفيوم: إن مأساة مزارعى بحر الجرجبة بمركز أطسا بالفيوم، تتكرر كل عام والمسئولين عن الرى عجزوا فى إيجاد حل جذرى لهذه الأزمة التى تطل على المزارعين سنويا، مما يؤدى الى الجفاف وموت الزراعات.





وأضاف أحمد شريف أبو زريعة: "يعانى مزارعو الوحدة المحلية بالحجر من خطر داهم بات يهدد حياتنا وحياة أبنائنا، خطر جفاف الأرض، وموت الزرع، والقضاء على الثروة الحيوانية رأسمال الفلاح المسكين، وهذا الخطر المحدق والموت المحقق جره علينا أناس لا قبل لنا بمواجهتهم ولا طاقة، أصحاب سلطة وسلطان استولوا على أراضي الجبال حولنا واستصلحوها واستزرعوها بنصيبنا من مياه الري".





وتابع: "بمرور الأيام ازدادت حياتنا سوءً فوق سوء، حتى مات النخل واقفًا، و هلك الزرع، وجف الضرع، ولا ناصر لنا من دون الله".



