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اقتصاد

الانتهاء من تدريب 280 طالبا في 20 مصنعا تابعا لـ صناعة الأثاث

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قالت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد حلمى، إنه تم الانتهاء من تدريب 280 طالبا وطالبة في 20 مصنعا من أعضاء الغرفة.

يأتى هذا طبقا للاتفاقيات الموقعة بين الغرفة مع كليتى الفنون التطبيقية بحلوان و6أكتوبر، واستكمالا لما تم في العام الماضى.

وأوضحت الغرفة أن المجموعة قبل الأخيرة تمت بالأسبوع الماضي، وتضمنت تدريب 54 من الإجمالي في موبل الشرق، وأسامة الشاهد جروب، وديكوراما، وسيتم تدريب آخر مجموعة والتي تضم 25 طالبا في البدرى والنديم وبينوكيو.

يذكر أن الغرفة وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، لتدريب طلبة الكلية ‏بمصانع الأثاث أعضاء الغرفة.

وتستهدف الغرفة من ‏البروتوكولات مع كليات الفنون التطبيقية الارتقاء بالعملية التعليمية، وربطها باحتياجات سوق العمل ‏الخارجية، ومساعدة كل من لديه موهبة التصميم، إضافة إلى خلق نقطة التقاء، ومد جسور للتواصل، تربط ‏المصممين، ومهندسي الديكور، بالصناع المصريين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة قوية للتصنيع ‏المحلي بأفكار وأذواق عالية، ووجود منتجات مطلوبة في السوق، تتحدي المستورد إن لم تكن تتفوق عليه.‏

كما أن هذه البروتوكولات تمثل قيمة سواء ‏للطلبة أو للمصانع، وتمثل خطوة جيدة جدًا لتفعيل التدريب بشكل منظم مع وجود برنامج محدد للتدريب، ‏مع وجود تقييم فعلي للطلبة المتدربين، كما أن هذه البروتوكولات للتدريب تحقق إفادة للمصانع من خلال ‏الاستفادة من خبرات وموهبة الطلبة في كافة الاقسام.‏

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