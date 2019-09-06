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أخبار العالم

حريق بمطعم في هونج كونج يطلق أعمدة من الدخان فوق الميناء الشرقي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:04 م
رويترز
غطت أعمدة هائلة من الدخان الأسود السماء فوق الميناء الشرقي في هونج كونج يوم الجمعة وقالت السلطات إنها نجمت عن حريق في مطعم يرتاده السياح بقرية صيد.

وأمكن رؤية سحب الدخان فوق قرية لي يو مون، حيث تقول السلطات إن إدارة الإطفاء تتعامل مع الحريق الذي لم يعرف سببه بعد.

وذكرت الحكومة أنه تم إجلاء عشرة عاملين من المكان، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

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