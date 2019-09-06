ياسمين الخطيب بعد 3 زيجات: أتمنى الزواج من ملياردير

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصى على موقع "فيسبوك " منشورا توضح فيه أن العمل لم يعد يحقق طموحها المادى.
كتبت ياسمين الخطيب :" أكابد من مشقة الحياة ما يجعلني في أحيان كثيرة أتمنى أن أتزوج ملياردير، وأتفرغ لتغيير طلاء أظافري بما يتماشى مع حالتي المزاجية أو حالة الطقس".
وتابعت ياسمين الخطيب قائلة: "الكفاح في هذا البلد طريقه وعر، ومكاسبه لا توازي بأي حال المبذول من آلام خلال الرحلة. وفي ذلك يقول رشيد الخوري :إني صعدت إلى مجدي على جبل .. مما تهدّم من روحي ومن جسدي".
جدير بالذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب قد تزوجت 3 مرات أولهم من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضى بمجلس الدولة ،وهو والد أبنائها أدهم وجلال، وانفصلوا بعد 6 سنوات زواج ، والثانى قاضى لم تفصح عن اسمه تزوجته مدة 3 سنوات وآخر زيجاتها المخرج والنائب السابق خالد يوسف .